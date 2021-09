Simone Inzaghi dovrà lavorare su una fragilità che l'Inter ha scoperto di avere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il pallone che non sparisce, la partita che si gioca, i rischi che aumentano. L’Inter scopre all’improvviso una fragilità che lascia spazio agli avversari. E no che non è un’abitudine. E sì che qui occorrono alcuni aggiustamenti, a maggior ragione se alla prossima porta a bussare sarà il Real Madrid e il livello inevitabilmente si alzerà. Lo ha detto chiaro Simone Inzaghi: «Una squadra come l’Inter, per due volte in vantaggio, deve portare a casa la vittoria». È tutto qui, il discorso. Mettere nel congelatore le speranze altrui: questo l’Inter aveva imparato a farlo, un mix tra fame, ossessione e abitudini tattiche consolidate, e che invece oggi stanno cambiando”.