Inter, Inzaghi: "Siamo in difficoltà. Sono fiducioso per Lautaro e De Vrij. 200 partite con l'Inter un onore"

Getty Images

Alla vigilia della partita di Champions contro il Feyenoord, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“Sono focalizzato sul Feyenoord, 36 ore fa una partita ci ha dimostrato che qualsiasi match può essere complicato e nascondere insidie”.“Non farò valutazioni in base al campionato ma lo stato fisico. Abbiamo terminato alle 14 l’allenamento, de Vrij e Lautaro si sono allenati a parte ma sono ottimist e valuteremo se portarli. Mi dispiace per Zielinski, ci stava aiutando tanto ma lo aspetteremo come abbiamo fatto con altri”.

“Li sto valutando, Thuram combatte d un mese con un problema che non gli consente di allenarsi come prima. Sta giocando sotto antidolorifici e infiltrazioni. Davanti non abbiamo Corre, Lautaro dovrebbe essere a disposizione”.“Dobbiamo essere fieri di quanto stiamo facendo. Questi ragazzi trovano sempre nuove energie e con lo staff spesso ce lo diciamo, siamo orgogliosi di loro. Quest’anno la qualificazione è andata avanti quasi tre mesi mentre lo scorso non avevamo superato il turno con due partite di anticipo. Ci sono tanti impegni, ma siamo orgogliosi di affrontarli per l’Inter”.

“Si, ma due anni fa la Champions non era questa. Sì sono aggiunte due partite che a gennaio non ti danno modo di fare due conti. Poi prima dovevi preparare tre partite ai gironi, quest’anno è stato diverso. Inoltre ci sono mancati gli esterni, speriamo di recuperare energie fisiche e mentali con la sosta”.“Sì, domani in porta giocherà lui. Per quanto riguarda Taremi, sta lavorando e sta cercando il gol. Domani potrebbe essere una ottima occasione per lui”.

“Mi sarebbe piaciuto avessero giocato come noi, per il resto se potevano hanno fatto bene”.“Non voglio addentrarmi in queste cose, il mio unico problema oggi è il Feyenoord, poi cercheremo di capire le altre cose. Ci sono staff medici a confronto e l’Inter ha un ottimo rapporto sia con la federazione francese che con quella italiana, per cui sarà una cosa di loro gestione”.