Arriva un’altra buona notizia in casa Inter, presto Stefano Sensi potrà nuovamente aggregarsi al gruppo di lavoro a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista nerazzurro si era fermato per un problema muscolare alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, un fastidio assorbito in pochi giorni ma che si è poi riacutizzato, obbligando il centrocampista alla dovuta precauzione e quindi a qualche ulteriore giorno di stop.



RIENTRA IL JOLLY - Una buona notizia anche per Inzaghi, visto che proprio Sensi si è spesso dimostrato vero e proprio jolly di mediana, al Sassuolo come all’Inter, il centrocampista è in grado di interpretare tutti e tre i ruoli in mezzo al campo. Non una banalità visto che la sua esperienza potrebbe tornare utile anche da regista davanti alla difesa, in caso di necessità. Sensi è vicino al rientro, non si tratta quindi di un nuovo stop ma di tempi leggermente più lunghi per risolvere il vecchio problema accorso. Presto Inzaghi avrà una risorsa in più a centrocampo, ancora una settimana e Sensi sarà pronto.