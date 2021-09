Intervistato da Dazn a margine della sfida contro la Fiorentina, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha spiegato l'importanza del turnover ed elogiato Hakan Calhanoglu.



Senza Lukaku e Hakimi l’Inter segna ugualmente tanto, è una prerogativa del suo calcio?

“È importantissimo, siamo partiti con tanti gol, poi in alcune partite succede che non riesci a segnare nonostante tanti tiri, come contro il Real. Contro il Bologna abbiamo fatto sembrare semplice una gara non semplice, arrivavanoda due partite a reti inviolate”.



Stasera toccherà a Darmian nonostante Dumfries abbia giocato una grande partita contro il Bologna.

“Semplice rotazione, contro il Bologna ne avevo cambiati quattro e stasera rientrano quelli un po’ più freschi. Si gioca ogni due giorni e mezzo e bisogna scegliere bene”



Vuole un Calhanoglu alla Luis Alberto, a che punto della trasformazione è?

“Calhanoglu sono contento perché lavora quotidianamente per migliorarsi, ha iniziato bene, ma può fare ancora meglio”.