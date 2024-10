AFP via Getty Images

Inter-Juventus show: il primo tempo è già da record

13 minuti fa



Un primo tempo spettacolare tra Inter e Juventus, ma non solo: è già un record nella storia del derby d'Italia.



La sfida di San Siro valida per la nona giornata della Serie A 2024/25 regala tante emozioni nei primi 45 minuti di gioco. Il risultato del primo parziale recita 3-2 in favore dei nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati dalla doppietta di Piotr Zielinski su rigore e dal gol di Henrikh Mkhitaryan, di Dusan Vlahovic e Timothy Weah le reti per i bianconeri di Thiago Motta.



Cinque reti in una sola frazione di gioco, un primato per questa storica rivalità.



PRIMA VOLTA - Come evidenziato da Opta infatti, per la prima volta nella storia della Serie A una sfida tra Inter e Juventus ha visto segnare cinque gol nel corso del primo tempo, mai era accaduto in precedenza nel massimo campionato italiano.