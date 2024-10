Da sempre sentiamo dire che la "partita perfetta" è quella priva di errori, quella che - per definizione - finisce 0-0. E probabilmente è così.Ecco, è innegabile che questa versione "champagne" disia stata figlia di errori difensivi marchiani, letture rivedibili, topiche individuali e marcature troppo leggere, ma se per gli appassionati di tattica e di fase difensiva è evidente l'inefficienza delle due linee difensive, per chi ha assistito alla gara da mero appassionato, questo Inter-Juve è ciò che poi, in soldoni, si chiede ad ogni sport: spettacolo ed emozioni.

L'errore di Danilo in occasione del rigore che apre le danze è forse il più evidente tra gli errori della difesa juventina, così come evidenti sono state le disattenzioni della retroguardia nerazzurra in occasione di tutti e 4 i goal della squadra di Thiago Motta,