L'Inter va di corsa e, dopo lo sbarco ufficiale sul pianeta nerazzurro di Antonio Conte, anche il mercato estivo entra nel vivo. Il primo nome nell'agenda del nuovo allenatore, del direttore sportivo Piero Ausilio e dell'amministratore delegato area sport resta quello dell'attaccante della Roma Edin Dzeko, per il quale sono in arrivo novità a stretto giro di posta. Il centravanti bosniaco è considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo dell'Inter, a prescindere da quello che sarà il futuro di Mauro Icardi e dei rumors insistenti su Romelu Lukaku.



LE CIFRE - Secondo quanto risulta a calciomercato.com, in settimana è previsto un primo incontro tra i due club per discutere del trasferimento a Milano di Dzeko, che ha già un'intesa di massima sul contratto che andrebbe a firmare all'Inter, un biennale con opzione per la terza stagione a cifre non molto distante da quelle percepite attualmente in giallorosso. La Roma, che è legata all'ex calciatore di Wolfsburg e Manchester City fino a giugno 2020, chiede poco meno di 20 milioni di euro più bonus, Marotta spera di poter trovare la quadratura del cerchio a quota 15. L'Inter va di corsa e Dzeko potrebbe essere il primo regalo per Conte.