Quante volte negli ultimi 3 anni i tifosihanno dovuto sentire dai propri dirigenti queste due parole? Un mantra cantato e narrato in ogni sessione di mercato, con tanti sacrifici (leggasi cessioni) a cui l'attuale rosa e quindi la tifoseria, è stata sottoposta e lo spauracchio di Uefa, fair play finanziario e bilanci in rosso sempre sullo sfondo.Dopo un periodo di grandi investimenti da parte dello stato cinese (e delle sue aziende) nel mondo del calcio,e, con i problemi interni avuti dalla famiglia Zhang anche nella sua azienda,, il flusso di investimenti verso il mondo Inter si è interrotto del tutto. Da lìIl prestito chiesto e ottenuto, ma con percentuali di interessi folli oltre il 10% e concesso dalCapital Management LP. dai è stato il primo passo, ilin scadenza a gennaio 2022 con un nuovo bond da(sottoscritto anche da Oaktree) il secondo,il terzo e quarto per rimettere il club in linea di galleggiamento. Ora peròe, con gli Zhang impossibilitati nel ripagarlo (stante l'attuale situazione in Cina)alla guida del club e ha elaborato un fascicolo in cui presenta lo stato dell'arte del club nerazzurro a possibili finanziatori dandolo in mano a. Una mossa obbligata nel caso in cui Suning non trovasse il modo di ripagare il prestito.di comando, con le tempistiche che stanno lentamente ma inesorabilmente accorciandosi,. Se ci sarà l'offerta giusta (in passato furono rifiutati gli 860 milioni proposti da BC Partner) questa volta il numero 1 nerazzurro darà l'ok e chiuderà un'era. Anni in cui l'Inter è sicuramente tornata competitiva e vincente, ma per cui, oggi, non c'è più margine di sostentamento.