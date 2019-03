Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, dice la sua su Duvan Zapata, obiettivo del mercato nerazzurro. Queste le parole riportate da fcinternews.it: "Spero che Duvan possa giocare nell'Inter, però a me dà rabbia perché le sue qualità si vedevano già due anni fa, quindi sarebbe potuto arrivare con meno soldi. Adesso chiedono molto per lui"