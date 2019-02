Antonio Cabrini, ex laterale della Juventus, parla a RMC Sport di un possibile ritorno all'Inter di Mourinho: "Che sia lui o Conte, sono bene accetti. Bisogna però cambiare squadra completamente. Questi vengono qua per avere certi tipi di calciatori. Rifondata? No, ma devono soprattutto acquistare giocatori importanti in alcuni ruoli, che devono fare la differenza".