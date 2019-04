La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Antonio Conte, conteso da Inter e Roma. Il tecnico salentino non ha ancora scelto in merito al suo futuro, ma secondo la "Rosea", in capitale sarebbero molti i campioni, attualmente in bilico, che deciderebbero di rimanere nel caso l'ex ct dovesse decidere di trasferirsi in capitale. Dzeko, Manolas e Zaniolo: tutti vogliono essere allenati da Conte, scrive la Gazzetta dello Sport. L'Inter è avvisata, i giallorossi fanno sul serio.