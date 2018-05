Dopo mesi di trattative, voci e possibili colpi di scena, ieri Lautaro Martinez è finalmente sbarcato in Italia. Nel primo pomeriggio l'attaccante argentino, in arrivo dal Racing de Avellaneda, è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa, dove è stato accolto dall'entusiasmo di tanti tifosi nerazzurri. Per oggi sono previste visite mediche e firma del contratto che legherà il classe '97 all'Inter.



LAUTARO DA 10 - Intanto, La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul futuro di Martinez, che ha chiesto e ottenuto di avere la maglia numero 10 in nerazzurro. La scorsa stagione a indossare la maglia che più di ogni altra fa sognare i tifosi era stato Joao Mario, ceduto in prestito al West Ham a gennaio. Il portoghese è rientrato dal suo periodo in Premier League, ma la sensazione è che presto possa rifare le valigie. Non fa parte dei programmi della società di corso Vittorio Emanuele, a differenza di Lautaro, che ieri ha dichiarato: "Sono felice, l'Inter è tutto ciò che volevo".