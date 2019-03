Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla alla Rai dopo la sconfitta di Cagliari: "Credo che nel primo tempo abbiamo sofferto, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e dobbiamo ripartire da lì, anche se è un momento difficile. Non sento la responsabilità di sostituire Icardi, lavoro il doppio per dare il massimo all'Inter. Anche quando entravo dalla panchina cercavo di dare il mio meglio, adesso dovremo lavorare in settimana per la sfida che ci aspetta in Europa League"