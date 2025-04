Inter, le ultime su Thuram, Dumfries e Zielinski: cosa filtra in vista di Roma e Barcellona

che fa sfumare il primo obiettivo della stagione, ma guarda soprattutto al futuro prossimo e al doppio impegno ravvicinato contro Roma e Barcellona. Due passaggi fondamentali nel testa a testa per lo Scudetto col Napoli e nella cavalcata verso la finale di Champions League di Monaco di Baviera.dei nerazzurri, che confidano di recuperare pedine importanti per la volata finale.Gli ultimi giorni di allenamento ad Appiano Gentile hanno mostratoSimone Inzaghi ha pagato un prezzo salato per le assenze prolungate di due giocatori che nel corso della stagione si sono confermati come pezzi difficilmente rimpiazzabili e di un elemento importante per le rotazioni del centrocampo., gara inizialmente prevista per le 18 di sabato ma poi rinviata di 24 ore per il giorno di lutto nazionale proclamato per la giornata dedicata ai funerali di Papa Francesco. Per questa partita,(ai box dalla sfida con l'Atalanta dello scorso 16 marzo per una distrazione del bicipite femorale)(ai box da quasi 2 mesi per la distrazione del gemello mediale della gamba destra)L'intenzione dello staff tecnico nerazzurro è di non correre rischi inutili e, se non saranno valutati al 100%, difficilmente scenderanno in campo contro la squadra di Ranieri., per il quale il club nerazzurro comunicava, dopo gli esami di rito, un affaticamento ai flessori della gamba sinistra (dopo il 2-2 col Bayern Monaco che è valso il superamento del turno) rivelatosi più delicato del previsto.ma la cui assenza è stata colmata solo parzialmente dalle prestazioni di Arnautovic, visto il rendimento non ottimale di Taremi e Correa.