Getty Images

rappresenta l'occasione di riscatto per entrambe le squadre dopo la falsa partenza nella Serie A 2024/25. Alle 20.45 a San Siro in Milano sia i nerazzurri di Simone Inzaghi che i giallorossi di Luca Gotti cercheranno di superare i rispettivi pareggi col Genoa e pesante ko con l'Atalanta. Calciomercato.com vi fornirà live la moviola degli episodi arbitrali più discussi dell'incontro.Arbitra: Di MarcoAssistenti: Preti e MoukhtarIV Uomo: FourneauVAR: AbissoAvar: Meraviglia- Taremi chiede un rigore in area del Lecce dopo un contrasto con Gaspar. Il centravanti iraniano sembra in un primo momento anticipare il difensore, ma in realtà è il contrario con il piede dell'ex-Porto che calpesa quello di Gaspar.

- Gran botta di Dimarco, Gaspar si frappone e manda in angolo. Braccia vicinissime al corpo, giusto non intervenire.Primo giallo del match per Gallo che stecca Darmian. Giusto il provvedimento.Acerbi respinge male di testa e colpisce Darmian che a due passi da lui è fortunatamente a braccia vicine al corpo. Check var per il tocco di mano, ma giusto non concedere rigore al lecceRegolare il gol dell'Inter. Taremi svetta e di tanto su i due difensore del Lecce che lo marcano e al momento del tocco di testa Darmian, dimenticato dalla difesa, è in posizione regolare.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Inter - Lecce in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Contropiede Lecce, Krstovic e Barella a contatto con l'attaccante del Lecce che cerca e intreccia la corsa col capitano di serata nerazzurro. Di Marco fischia fallo all'interista, ma sebbene la chiamata sia sbagliata, in questo caso manca un giallo a Barella