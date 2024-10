Inter, lo strano caso di Pavard: per Inzaghi è un po' meno titolare e Deschamps "se lo è dimenticato"

Una doppia anomalia per un calciatore, come, che nelle ultime stagioni ha saputo imporsi come uno dei difensori più importanti nel panorama europeo e che nella passata stagione è stato fra i protagonisti della cavalcata Scudetto della formazione nerazzurra.Se in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Torino, il suo ingresso ad inizio secondo tempo è stato provvidenziale per rimediare alle evidenti difficoltà palesate dal giocatore scelto da Inzaghi per sostituirlo, Bisseck,nemmeno per i prossimi appuntamenti contro Israele e Belgio – 10 e 14 ottobre – in Nations League.(uscito acciacciato durante l'ultimo turno di Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte)su Pavard, al quale è stato preferito il difensore del Siviglia Loic Badè. “”, scrive in maniera fortemente impietosa il quotidiano Le Figaro a proposito del calciatore dell'Inter.Non convince evidentemente la giustificazione fornita alla stampa al momento della comunicazione della lista dei convocati da parte dello stesso”. Una risposta che è una non risposta ma che avrà l'effetto di, rispetto alla solita numerosa lista di giocatori che durante la sosta lasciano Appiano Gentile per giocare con le rispettive nazionali,alla ripresa di campionato e Champions League. Anche perché il rendimento difensivo generale dei nerazzurri - già 9 gol incassati, gli stessi del girone d'andata dell'anno scorso - non convince appieno e serve ritrovare tutte le pedine migliori.Schierato in campo in 5 occasioni – 4 da titolare – in Serie A e partito dalla panchina nell'esordio stagionale in coppa a Manchester, l'ex Bayern Monaco vuole ricostruire una sua normalità: confermarsi come titolare indiscusso da braccetto di destra nella difesa dell'Inter e far cambiare idea a Deschamps.