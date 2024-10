Inter, Marotta attacca il sintetico dello Young Boys: "La Uefa intervenga, si rischiano danni"

Nel corso dei suoi interventi a Sky e Amazon Prime prima della partita tra lo Young Boys e la suain Champions League, il presidente nerazzurro Beppeha sottolineato i rischi derivanti dal disputare una partita di questo genere su un campo sintetico come quello degli svizzeri:"Sono sereno perché i giocatori che vanno in campo sono di valore, sottolineo che non dobbiamo sottovalutare un avversario che storicamente ha sempre messo in difficoltà le italiane, in più si gioca su un sintetico che non è un particolare da trascurare. Il turnover non preclude il grande rispetto nei confronti degli avversari.Sicuramente è molto insidioso, speriamo non si faccia male nessuno.".

Su questo terreno di gioco hanno perso il Napoli di Higuain e Mertens in Europa League nel 2014, e la Juventus di Ronaldo e Dybala nel 2018 in Champions League, mentre nel 2022 è toccato all'Atalanta, che ha strappato un 3-3:. “Dovremmo capire in fretta come funziona, è una cosa nuova per noi” - ha ammesso lo stesso Inzaghi nella conferenza di vigilia -

C'è da dire che nella prima uscita di Champions sul sintetico di casa lo Young Boys ha perso male, 0-3 contro l'Aston Villa, oggi prima a punteggio pieno dopo le vittorie contro Bayern Monaco e Bologna nella seconda e nella terza giornata di League Phase.