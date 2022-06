Dopo aver ceduto lo scudetto ai cugini del Milan, l’Inter vuole mettere fin da subito le cose in chiaro per la nuova stagione. Mentre procede a gonfie vele la trattativa per Paulo Dybala, giocatore liberato dalla Juventus e ormai vicino a vestire la maglia nerazzurra, sempre dal club bianconero potrebbero arrivare i prossimi rinforzi per Simone Inzaghi. La dirigenza del club milanese, infatti, ha messo gli occhi su Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, due esterni portati a Torino proprio dall'attuale amministratore delegato interista Giuseppe Marotta. Secondo i betting analyst il più vicino tra i due a vestire la maglia nerazzurra è il colombiano, offerto a quota 5 dagli esperti. Sale invece a 7,50 la possibilità di vedere invece Bernardeschi all’Inter, con il mancino toscano che potrà decidere da solo il proprio destino visto il mancato rinnovo con la Juve di un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Usato sicuro e di qualità, giocatori che Marotta conosce bene e che si integrerebbero alla grande con gli schemi tattici di Simone Inzaghi, alla ricerca del primo scudetto della carriera dopo la conquista di Supercoppa Italiana e Coppa Italia alla sua prima stagione alla Beneamata.