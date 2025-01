Inter, Marotta: "Provare a vincere tutto è un obbligo". E spiega il siparietto della maglia con Ibrahimovic

Getty Images

L'affronta l'Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. A pochi minuti dal calcio d'inizio all'Al-Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita), il presidente nerazzurroè intervenuto ai microfoni di Mediaset: le sue dichiarazioni.- "Sicuramente è molto importante iniziare bene l'anno. A questi appuntamenti l'Inter vuole sempre esserci. Chiaramente puntiamo a vincere contro un'avversaria agguerrita. Sarà una bella partita".- "Provare Vincere tutto è un diktat, ce lo insegna la storia di questo club e il suo palmares ricco di successi. Stiamo partecipando a tante competizioni, l'obbligo è provare a vincere. Dobbiamo dare tutto, poi applaudiremo se gli altri saranno più bravi. Abbiamo l'obbligo di credere fino in fondo di poter ottenere il risultato massimo".

- "L'Atalanta ormai è una realtà del nostro calcio e di quello europeo, lo è in virtù di un modello di riferimento, di un ciclo. Stanno dimostrando coi fatti, è forte la società, l'allenatore, i giocatori... Sono orgoglioso da una parte che lo sport e il calcio in particolare rappresentano un patrimonio e una risorsa dell'Italia. Rappresentare il Made in Italy fuori è motivo di orgoglio. È uno spot molto importante per il movimento calcistico e per l'Italia".- "Mi ha fatto una battuta, è stato in un contesto con i doni di tutte le quattro squadre. Avete focalizzato solo sullo scambio Inter-Milan, ci sono stati gli altri scambi anche, una cosa bella, piacevole e simpatica. La battuta di Ibra? Stavamo parlando... Eravamo fermi con la maglia, aspettando le fotografie, nessuna ironia. Soddisfazione e sorriso".