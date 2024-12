Inter, Moratti: "Il Cagliari potrebbe strappare un risultato positivo"

Getty Images

ha parlato TuttoCagliari.net in vista della trasferta che chiuderà il 2024 dei nerazzurri, impegnati sul campo del Cagliari di Davide Nicola. Il patron dell'era del Triplete è convinto che, nonostante la differenza tra le due formazioni, i padroni di casa potrebbero riuscire a strappare un risultato positivo."Tecnicamente la gara potrebbe sembrare a pronostico chiuso per l'Inter. Ma io devo dire che ho visto giocare parecchie volte il Cagliari in questo periodo, e se l’è sempre cavata molto bene. In particolare ha messo in mostra un grande carattere, e in più di una circostanza non avrebbe affatto meritato di perdere. A maggior ragione, quella di domani sarà tutt’altro che una partita facile per Sommer e compagni.Quindi ripeto: sarà una sfida aperta e decisamente pericolosa per la capolista” ha detto Moratti sull'ultimo impegno dell'anno per gli uomini di Simone Inzaghi.

Ma poi dipenderà molto dall’andamento della gara. Potrebbe anche esserci bisogno di attaccare l’Inter e di spingere sull’acceleratore" ha poi concluso l'ex Presidente del club nerazzurro.