Nel momento più delicato, ecco il sostegno della società. L'Inter si è rialzata contro la Salernitana dopo un momento di crisi a livello mentale, e stasera è attesa dalla difficile trasferta ad Anfield. Simone Inzaghi, nonostante tutto, è in piena corsa per lo scudetto, obiettivo dichiarato dalla dirigenza nerazzurra, e ha già centrato Supercoppa e passaggio alla fase finale di Champions.



PREMIO E INCENTIVO - Alla fine di questa stagione è ragionevole attendersi il rinnovo di contratto per l'allenatore ex Lazio, che dovrebbe legarsi alla sua squadra per un ulteriore anno rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2023, con opzione per arrivare fino al 2025. L'ingaggio lieviterebbe in questo caso sopra i 5 milioni, a dimostrazione del fatto he l'Inter crede fortemente nel percorso intrapreso