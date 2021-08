Le condizioni fisiche di Alexis Sanchez non offrono garanzie all'Inter, il cileno è rientrato da Barcellona ma non c'è certezza in merito ai tempi di recupero. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sanchez è rientrato ad Appiano da Barcellona, dove il professor Cugat ha seguito da vicino la situazione del gemello mediale. Il cileno ha in mano un programma di lavoro, ma sul rientro in campo non ci sono certezze, neppure a fronte di una sosta che di fatto permette di guadagnare tempo. In assenze di certezze, Sanchez diventa anche un calciatore non trasferibile da qui a fine mercato, nonostante qualche timido interessamento dell’estero per lui. Semmai se ne parlerà a gennaio, ma l’addio - salvo sorprese ora inimmaginabili - oggi non è una possibilità concreta”.