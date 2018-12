Affari brasiliani sempre più attivi in casa Inter. Ma in questo caso in uscita, perché rientra Gabigol dal prestito al Santos e le richieste dal Brasile sono numerose, vista la strepitosa stagione da capocannoniere per l'attaccante con il Peixe. Il Flamengo in particolare è attivissimo: lo ha richiesto in prestito all'Inter, la prima risposta è stata negativa e al momento ricevere i 25 milioni pretesi dai nerazzurri pare difficile. Ma la decisione sulla gestione di Gabigol verrà presa presto con i suoi agenti, intanto il Flamengo spinge.



TENTATIVO MIRANDA - La dirigenza del Fla in questi giorni però ha fatto filtrare l'intenzione di fare un doppio tentativo: non solo Gabigol ma anche Joao Miranda, difensore fresco di rinnovo con l'Inter ma non entusiasta per l'impiego non da titolare fisso in questa stagione. Il Flamengo vuole provare la doppia operazione brasiliana, Ausilio non vuole dare il via libera alla partenza di Miranda a gennaio né in Europa né in Brasile perché Spalletti lo ritiene fondamentale nelle rotazioni. Insomma, al momento l'asse non decolla ma il Flamengo insiste. E può davvero pensare di inserire uno o più suoi talenti nell'affare pur di convincere l'Inter. Tra Gabigol e Miranda...