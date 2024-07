Inter, offerta per il 2005 Zeze: i dettagli dalla Francia

E’ questo ed è chiarissimo l’identikit del giocatore che potrebbe andare a completare il reparto arretrato dopo che la nuova proprietà statunitense ha espresso la sua freddezza in merito a ipotesi di maggiore esperienza e più pronte per l’immediato come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, Tramontata l’operazione Cabal dopo l’inserimento della Juventus, rimangono in piedi le opzioni alternative rappresentate da Roberto Renan (2003) dello Zenit e Jakub Kiwior (2000). Al tempo stessocome è stato per Alex Moreno, il centrale del 2006 arrivato dal Betis Siviglia e che almeno inizialmente andrà a rinforzare la formazione Primavera di mister Zanchetta: in tal senso, l’ultimo nome a finire sul taccuino del club nerazzurro proviene dalla Francia e, più nello specifico, dal Nantes.- Stiamo parlando di(più una in Coppa di Francia) e che è anche uno dei punti di forza delle selezioni giovanili francesi. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Nantes, Zeze aveva già esordito in prima squadra nel gennaio 2023, lanciato da Antoine Kombouaré, prima di entrare stabilmente nelle rotazioni dei Canarini nella seconda metà dell’ultimo campionato.che ha attirato l’interesse di diversi club, alcuni tra i quali direttamente dalla Premier League. Ma, secondo quanto riferisce Ouest France, pure l’Inter ha fatto seguire il ragazzo negli ultimi mesi ed è pure arrivata ad inoltrare una proposta concreta.- Secondo i media francesi,Il Nantes punta forte per il futuro su Zeze e non vorrebbe privarsene a stretto giro di posta, a meno che non dovesse ricevere una proposta davvero irrinunciabile. La presenza sullo sfondo di alcune società inglesi rappresenta in tal senso una sponda interessante qualora l’obiettivo fosse quello di scatenare un’asta al rialzo.