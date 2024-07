Inter, oggi il lancio della nuova maglia FOTO  

Finalmente ci siamo. Tre mesi dopo il derby vinto col Milan che ha decretato la conquista dello, in vendita online e negli store ufficiali. Il tricolore è a sinistra dalla parte del cuore, al centro c'è lo stemma del club con le due stelle e sulla sinistra compare il logo della Nike, mentre sul petto si legge il nome del nuovo main sponsor: betsson.sport.- Per la prima volta sulla maglia, la seconda stella brilla sopra il logo del nuovo Home Kit 2024/25. La collezione Match unisce dettagli di design autentici e una tecnologia leggera ad asciugatura rapida che mantiene la pelle fresca e regala comfort in campo. La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Sviluppato in base ai dati ricavati dai test sugli atleti, il tessuto a trama aperta consente di mantenere una freschezza costante quando il gioco entra nel vivo. La maglia è realizzata in poliestere riciclato e il design autentico è lo stesso indossato dalle star in campo. E' possibile personalizzare la maglia con nome e numero del giocatore preferito e aggiungere le patch della Lega Serie A 2024/25 o Champions League sulla manica.

Come la maglia della linea Stadium, i pantaloncini con vita elasticizzata sono realizzati con tessuto altamente traspirante che aiuta a mantenere il sudore lontano dalla pelle, permettono di stare comodo in campo o sugli spalti. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate al 100%.Le calze mantengono i piedi asciutti grazie al tessuto traspirante, mentre l'ammortizzazione strategicamente posizionata proietta alla conquista di ogni pallone. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort eccellente. Imbottitura nelle zone più soggette a usura per un'ammortizzazione ideale durante la corsa. Fascia aderente che avvolge l'arco plantare per il giusto sostegno. Avvolgono la gamba fino al ginocchio per garantire una copertura affidabile, mentre i filati traspiranti mantengono la pelle fresca per assicurarti una concentrazione ideale per perfezionare le abilità.