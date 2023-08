Sono ore importantissime in casaper tre colpi di mercato che la società sta provando a regalare aun triplice colpo fra porta (), attacco () e centrocampo dove il nome più vicino alla conclusione è quello di Lazar Samardzic. Vi abbiamo raccontato dei primi incontri della scorsa settimana che hanno spinto sull'acceleratore della trattativa, ma oggi le due società si incontreranno per provare a trovare la quadra sulla chiusura finale dell'affare.- A Milano il patron dell'Udinesee l'ad dell'Interavranno oggi unche si prospetta decisivo per ratificare il principio d'accordo sulle cifre di. L'Inter infatti è pronta a incorporare in organico il centrocampista classe 2002 per una cifra dida sempre unica contropartita gradita del club friulano. Il cartellino del classe 2003 uscito dalla Primavera interista sarà vcon i nerazzurri che si sono assicurati un diritto di riacquisto della durata di due anni e variabile dal punto di vista economico.Cosa manca quindi per chiudere? Innanzituttoche dovrebbe essere 13 milioni di euro per il primo anno e 15 per il secondo anno. In secondo luogo andranno definiti eventuali bonus e modalità di pagamento per la parte cash del cartellino di Samardzic in un affare che però è fortemente indirizzato e che potrebbe essere chiuso proprio in giornata per lasciarsi alle spalle la concorrenza di Lazio, Napoli e Juventus che a più riprese avevano provato a contrattare per il serbo-tedesco.