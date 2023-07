Una casella mancante per ogni reparto. L’Inter deve ancora sistemare qualche casella prima di poter definire completa la rosa a disposizione di Inzaghi, ma nei giorni di permanenza a Milano, il direttore sportivo Piero Ausilio ha molto lavorato per portarsi avanti su buona parte del lavoro. Abbiamo raccontato dell’accordo ormai vicino con il Bayern per Sommer, che potrebbe raggiungere Milano a metà della prossima settimana, ma qualcosa di importante si sta muovendo anche a centrocampo.



POLE POSITION - Inter e Udinese, infatti, hanno iniziato a dialogare in modo molto approfondito e dettagliato per Lazar Samardzic. L’ultimo contatto c’è stato proprio giovedì in gran segreto, con i nerazzurri che si sono portati in netta pole per il calciatore. L’Udinese potrebbe accettare anche una contropartita. Il discorso sta andando avanti, tanto che i friulani hanno di risparmiare al tedesco l’amichevole di oggi contro l’Union Berlino, facendogli iniziare la partita dalla panchina. Resta il fatto che l’Inter ha scalato posizioni importanti nella corsa a Lazar Samardzic, posizionandosi davanti alla lista dei pretendenti al calciatore.