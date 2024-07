Inter, oggi test con il Lugano: la formazione, con una strana coppia in attacco

Primo test stagionale oggi per l'Inter campione d'Italia, a porte chiuse. I nerazzurri giocheranno ad Appiano Gentile contro il Lugano. In porta ci sarà il nuovo acquisto Josep Martinez, in difesa Inzaghi dovrebbe schierare Fontanarosa, Vanheusden e Bisseck, Aidoo e Augusto come esterni, a centrocampo Agoumè e Kamate con un Primavera, e in attacco Taremi e Correa. Va ricordato che molti giocatori dell'Inter devono ancora fare rientro dalle vacanze dopo l'impegno con le proprie nazionali agli Europei e in Copa America.



C'è grande attesa, in particolare, per Mehdi Taremi che scenderà in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra. Al suo fianco, in questa inedita e strana coppia d'attacco, ci sarà Joaquin Correa, attaccante argentino all'Inter dal 2021 e in attesa di una soluzione in uscita dopo il prestito della scorsa stagione al Marsiglia. Come riferisce Sportmediaset, oggi l''unica squadra interessata al nerazzurro è l'AEK Atene, che lo acquisterebbe però a un prezzo più basso rispetto agli 8 milioni di euro chiesti dai nerazzurri. Ricordiamo che, con un contratto in scadenza nel 2025, non è possibile un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro e anche questo potrebbe rivelarsi un problema.