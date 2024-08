Getty Images

Inter, perché Bastoni non ha giocato contro il Chelsea

31 minuti fa



Assenza inattesa quella di Alessandro Bastoni nell'Inter che ha pareggiato 1-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato: il difensore ex Atalanta si è aggiunto ad Hakan Calhanoglu e a Lautaro Martinez nella lista degli indisponibili.



Come per i due compagni, però, anche il problema che ha tenuto fuori il numero 95 non preoccupa. Si tratta infatti di un affaticamento muscolare di lieve entità, dunque l'assenza di Bastoni è da derubricare come precauzionale in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa.