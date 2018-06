Vendere prima di comprare. E' sempre e ancora questo l'imperativo per gli uomini mercato dell'Inter. Il fair-play finanziario Uefa impone di sistemare il bilancio che si chiude il 30 giugno. Secondo Tuttosport, il big sacrificabile in uscita è il nazionale croato Perisic. Non a caso il ds Ausilio sta trattando diversi esterni offensivi: ad esempio il brasiliano Malcom del Bordeaux. Dopodiché a luglio, come si legge sul Corriere dello Sport, Suning potrà effettuare un paio di colpi sul mercato in entrata per rinforzare la squadra di Spalletti in vista della prossima Champions League.