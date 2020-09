Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, parla a Telenord, dicendo la sua sul futuro di Andrea Pinamonti, che può tornare all’Inter (l’agente Mino Raiola è in sede): “Se si avrà la svolta presto? Non penso. Ci stiamo lavorando con l’Inter, non è semplice. Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare. Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori. Dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche uscita”.