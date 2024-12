Dal Brasile - Inter, primi contatti per Vitor Reis: chi è il nuovo Thiago Silva da 100 milioni di euro

Getty Images

, seguendo i diktat della proprietà Oaktree,. Con la posizione di Francesco Acerbi in bilico (per questioni fisiche, anagrafiche e contrattuali, con l’Inter che, all’interno dell’accordo con il centrale azzurro, ha una clausola per la quale ha la facoltà di terminare unilateralmente il contratto con un anno di anticipo, qualora lo ritenga opportuno, prima della scadenza naturale fissata al 30 giugno 2026) e quella di De Vrij ancora da valutare,, con Bisseck e Palacios che possono rappresentare sia il presente che il futuro del pacchetto difensivo nerazzurro. Secondo quanto riporta GOAL Brasil,, seguito da altre big europee come Arsenal, Barcellona, Chelsea e Real Madrid.

Secondo la fonte carioca,. Nessuna offerta è stata ancora formalizzata, va sottolineato, al contrario invece del Real Madrid che ha già fatto pervenire al club brasiliano la propria proposta. Il Palmeiras, tuttavia, non intende privarsi del giocatore nel mercato invernale: Reis è un prodotto delle giovanili, ha debuttato quest'anno tra i professionisti ed è attualmente il centrale di difesa titolare al fianco dell’ex Milan Gustavo Gómez. Ma andiamo a scoprire chi è.

, quando aveva solo 10 anni. Nelle giovanili, indossa spesso e volentieri la fascia di capitano e impressiona per le sue doti difensive e di leadership, sino a quando nel novembre 2022 firma il primo contratto professionistico col Palmeiras, a seguito di una stagione stellare con l'Under 17, in cui sono arrivati i successi in Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. E’ l’inizio della sua avventura nel calcio che conta:, con un’incornata di testa su calcio d'angolo di Raphael Veiga, una rete che ha sigillato il successo per 2-0 nel Campeonato Brasileiro Série A. Sino a ora, Reis ha collezionato 22 presenze in stagione e, come riportato da Goal.

Spicca per leadership e consapevolezza, nonostante la sua giovane età., due tra i più grandi difensori brasiliani in epoca moderna, nonché suoi idoli: "Ho sempre ammirato Marquinhos, sono ispirato dal suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. Quando ero piccolo guardavo anche Thiago Silva. Man mano che crescevo ho capito però che non serviva guardare così lontano per poter imparare e migliorare: qui abbiamo Gomez e Naves, da cui posso apprendere molto"., anche se il Palmeiras continuerà a fare muro: le richieste iniziali per una cessione del difensore partiranno da una base di circa 40 milioni di euro, vista la forte posizione contrattuale e la clausola rescissoria presente nell’accordo.

