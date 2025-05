Inter-Roma, l'audio arbitro-VAR su Bisseck-Ndicka: "Cade quando lo lascia". Rocchi: "Rigore evidente, è un errore"

immagini Dazn

E' passato un mese da quel 27 aprile a San Siro, la vittoria della Roma pesantissima nell'economia della lotta Scudetto, costando di fatto la vetta della classifica ai nerazzurri.Una partita segnata dalle forti proteste della formazione milanese,(immagini DAZN). Una trattenuta non sanzionata dall'arbitro di campo, Michael Fabbri, con il VAR (Di Bello-Piccinini) che non ha richiamato il direttore di gara all'on field review.

A distanza di un mese spunta l'audio proprio tra Fabbri e il VAR, in occasione dell'ultima puntata della stagione di Open VAR.- Nei secondi immediatamente successivi alla trattenuta di Ndicka su Bisseck, la sala VAR inizia a controllare le immagini. Fabbri in campo: "Sono sempre a contatto". Di bello al VAR: "Velocità zero, lui cade nel momento in cui lo molla. Check completato". Poi prosegue e spiega: "". Fabbri risponde ai giocatori interisti in campo: "".

- Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato: "Alla luce di quello che è venuto fuori dopo, è stato sicuramente un errore. Il rigore per l'Inter per noi era abbastanza chiaro. Ed era un rigore evidente in campo subito. Era una questione al limite a livello di VAR e quindi avevamo deciso di prenderci un po' più di tempo per arrivare a dare una spiegazione. Ma alla fine per noi è sia rigore che intervento VAR. In campo la valutazione che danno è quella del non rigore, ma quando sei in campo la cosa la vedi e la valuti male rimane un errore. Al monitor secondo me Di Bello sbaglia una cosa, che non si concentra su come inizia la trattenuta, perché l'atteggiamento di Ndicka è di uno che va a disinteressarsi del pallone. Per me quello è già punibile.. Meglio una On Field Review in più che una in meno: è il passettino in più che dovremo fare, permette agli arbitri di non portarsi dentro l’errore".