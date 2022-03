Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, ha spiegato come a suo modo di vedere, l'Inter di Simone Inzaghi, in alcuni frangenti dovrebbe rinunciare al 3-5-2.



“Intanto, cominciamo col dire che ha fatto notevoli progressi rispetto alla passata stagione e adesso è vicina a essere una squadra di alto livello europeo. Serve ancora più coraggio. Bisogna essere padroni del gioco e per farlo non si può avere un sovrannumero di giocatori in difesa. Si deve giocare a sistema puro: se gli altri schierano due attaccanti, tu li affronti con due difensori, senza bisogno del classico libero all’italiana. Altrimenti si perde un uomo a centrocampo e si va in difficoltà. Il pressing aiuta a sostenere l’uno-contro-uno anche in fase difensiva: lo si deve fare di più”.