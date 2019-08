Come riportato da Sportitalia, per Alexis Sanchez l’Inter aspetta il via libera per domani. L'operazione si farà in prestito gratuito, con diritto di riscatto tra 12 e 15 e partecipazione dell'ingaggio a 4 milioni sui 14 netti (meno due mensilità). Dal 2020-2021 l'ingaggio salirebbe a 6-6,5 a stagione.