Inter, Satriano vuole il Marsiglia: no al Brest, può raggiungere Carboni. Ecco quanto guadagnano i nerazzurri

Di nuovo Francia:Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Oltralpe,ex Empoli, haperché vuole raggiungere l'altro ex, per ora, nerazzurro, ovvero il giovane talento argentino Valentin, alallenato dal tecnico italiano Roberto- I francesi hanno messo nel mirinogià autore di due ottime stagioni in Ligue 1 proprio con la maglia del Brest, comeche ha riportato la rottura del legamento crociato: Satriano gradisce il trasferimento all'OM, con l’Inter che sul suo futuro è stata piuttosto chiara, ovvero trovareper monetizzare.

Finora l’uruguaiano ha nicchiato,arrivategli, pur: nonostante l’offerta di circaavanzata dallo stesso Brest, conSatriano, nato in Uruguay, ha origini italiane, e suo padre Gerardo, soprannominato El Bocha, è un ex calciatore: cresciuto nel settore giovanile del Nacional, si è trasferito all'Inter a soli 19 anni, militando anche nella Primavera nerazzurra.