Niente Empoli per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter non giocherà stasera in Coppa Italia a San Siro. Infatti è atteso a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto con la Sampdoria. La formula è quella del prestito secco fino a giugno.



In uscita dai blucerchiati del nuovo allenatore Giampaolo c'è Morten Thorsby. Secondo la Gazzetta dello Sport, il mediano norvegese ha diverse richieste all'estero e nelle ultime ore ha fatto un sondaggio il Watford allenato da Claudio Ranieri.