Wanda Nara è pronta a trattare il rinnovo del contratto di Mauro Icardi con l'Inter. In attesa del primo incontro con il nuovo amministratore delegato Beppe Marotta, la moglie e agente dell'attaccante argentino ha scritto su Instagram: "Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le palle". Senza fare riferimenti diretti al club nerazzurro.