Walter Zenga, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce anche di Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell'Inter, in prestito in Sardegna fino al termine della stagione: "Nainggolan è fondamentale per questa squadra, per intelligenza e tecnica. Molto difficilmente rinuncio a lui. Il dilemma di un allenatore è sempre lo stesso: se vedi che la squadra gira perché cambiare formazione? Poi la norma ci permette di fare dei cambi e li sfruttiamo. Tre o cinque, dipende dalle circostanze".