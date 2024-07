Getty Images

Inter, sfida all'Atletico Madrid per due difensori

30 minuti fa



Le strada di Inter e Atletico Madrid si stanno intrecciando spesso nelle ultime ore su diversi obiettivi di mercato e, in particolare, è nel reparto della difesa dove entrambi i club sono alla ricerca di un colpo che completi la rosa.



Il primo nome conteso dai due club è quello di Jakub Kiwior, ex-Spezia oggi all'Arsenal e che i nerazzurri vorrebbero prelevare con una formula il meno impattante a livello economico possibile.



Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, tuttavia, le due società si stanno dando battaglia nei contatti anche con Jaka Bijol, centrale sloveno dell'Udinese che piace anche a Bologna e Fiorentina. Il club friulano non farà sconti e per lui chide un'offerta da non meno di 19 milioni di euro.