Inter, Sommer avvisa Josep Martinez: "Il titolare resto io"

sfida l'Italia con la sua Svizzera, ma con un pensiero sempre rivolto all'. E una certezza, le gerarchie in nerazzurro non cambieranno: "".La nazionale elvetica affronta gli Azzurri di Luciano Spalletti negli ottavi di finale di Euro 2024, tra i pali confermatissimo l'esperto portiere classe 1988 che al suo ritorno in Italia troverà una novità.Non ci sarà più, che l'Inter non ha riscattato dalla Sampdoria dopo l'annata in prestito. A Milano arriverà invece dal Genoa, nuovo estremo difensore nerazzurro pronto a insidiare Sommer.

- Prima del calcio d'inizio di Svizzera-Italia all'Olympiastadion di Berlino, Sommer è intervenuto a Rai Sport e ha commentato così l'arrivo di Martinez: "Penso sia normale che l'Inter stia prendendo un nuovo portiere. L'anno scorso avevamo Emil Audero, un ottimo portiere e un bravo ragazzo. Però andrà via, quindi arriverà un nuovo portiere e lavorerò con lui".- In conclusione, Sommer ha risposto con un sorriso a domanda sul possibile cambio di gerarchie con l'acquisto di Martinez: "".