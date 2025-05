Inter, Sommer: "Non io contro Donnarumma, ma noi contro il PSG"

Getty Images

Il portiere dell'Yannha parlato durante il media day della società nerazzurra in vista della finale di Champions League contro il PSG:"Una grande partita per ognuno di noi, abbiamo fatto tantissime cose per arrivarci come squadra. C'è tanta gioia, stiamo facendo una bella preparazione".- "Io penso che il campionato sia diverso dalla Champions League, abbiamo fatto bene ma abbiamo avuto tanti momenti in cui abbiamo perso punti importanti. Ora c'è qualche altro giorno prima della finale, dobbiamo scrivere un'altra parte della stagione. Ora gioia, coraggio e concentrazione saranno molto importanti per questa partita".

- "Difficile dirlo, mi sento molto bene e negli ultima anni ho lavorato molto sul mio corpo e sulla mia testa. Mi sento bene e giocare questo tipo di partite è una grande cosa".- "Stesso livello, ha una squadra molto forte e con tanti giocatori di qualità. Sarà una partita interessante, per noi sarà importante avere la stessa energia e lo stesso coraggio come contro Bayern e Barcellona".- "Bene (ride, ndr). Grande portiere, abbiamo condiviso anche lo stesso preparatore. Lo seguo da tanti anni. Ma non sarà Sommer contro Donnarumma, bensì Inter contro PSG".

"L'ho vista più volte, chiaramente per me era una parata importante, ma è stato più bello vedere come la squadra ha giocato, come ha trovato il gol Acerbi... La parata è stata importante, ma ci sono state tante altre cose belle"