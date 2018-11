rispetto a quanto stia finora facendo. L’ex giallorosso è l’uomo che più sta mancando a quest’Inter, che pure ha saputo rilanciare diversi elementi sui quali gran parte dell’ambiente aveva smesso di credere: da Brozovic e Dalbert passando per Borja Valero e Vecino,Ma in questo caso c’è poco da metterci mano, nel senso che il “Ninja” non è il tipo che subisce le pressioni della piazza né quello che ha bisogno di lunghi periodi di adattamento. Radja Nainggolan abbonda sia in personalità che in qualità, ma in questo momento è l’uomo in meno, quello su cui avevi fatto affidamento e da un momento all’altro si tira fuori senza preavviso.che quel ruolo da protagonista che Spalletti avrebbe voluto cucirgli addosso.I tre gol in undici gare stagionali certificano la qualità e l’importanza del calciatore, anche perché due di questi sono giunti in momenti cruciali: contro il Psv in Champions e contro il Bologna in campionato, a sbloccare un match che si era messo su binari scomodi, specie dopo il pareggio e la sconfitta delle prime due giornate di campionato contro Sassuolo e Torino. Ma, che avrebbe dovuto tenerlo fuori più tempo, ma che lo ha visto rientrare contro il Barcellona in quello che è stato un recupero lampo.ue infortuni che ne hanno condizionato di molto il rendimento, perché Nainggolan non riesce a recuperare il fiato e la capacità di corsa che gli servono per poter giocare con quella lucidità e quella forza fisica che lo hanno portato ad essere tra i migliori centrocampisti in Europa. A Milano tutti lo aspettano e accolgono con applausi i suoi ingressi in campo, ma ad oggi il Nainggolan nerazzurro non è mai stato quel trascinatore indemoniato che calpestava l’erba dell’Olimpico.