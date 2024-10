Inter, staffetta Thuram-Lautaro: adesso il francese è più insostituibile. La rivoluzione è partita in vacanza

AFP via Getty Images

Prima tripletta in Serie A e seconda in carriera.e con i tre gol realizzati contro il Torino sale a quota 7 in campionato, agganciando Retegui, che come lui ieri ha realizzato tre centri, ma approfittando anche di un rigore contro il Genoa. E dire che per lui la, visto che la torsione innaturale dell’articolazione ha tenuto tutto San Siro con il fiato sospeso. Fortunatamente il francese si è rialzato e ha ripreso a correre, forse perché la paura fa 90, ma sta di fatto che da quel momento in avanti nessuno lo ha più tenuto.

Due gol di testa e uno arrivato dopo una ciabattata in brutto stile. Ma anche la fortuna è un fattore determinante.e forse non è eresia pensare che al momento, andato in gol per due partite consecutive (Udinese e Champions), ma ancora lontano dalla migliore condizione fisica.

“In vacanza ho pensato spesso a come lavorare per migliorare sotto porta, anche perché alla fine quello che i tifosi chiedono all’attaccante è sempre il gol”. Parole inequivocabili, perchéI numeri sono tutti dalla sua parte, ma anche il modo di giocare appare diverso: Thuram attacca di più la profondità ed è più presente in area. Una manna dal cielo per l’Inter in un momento in cui invece Lautaro sembra aver bisogno ancora di un po’ di tempo.