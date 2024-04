Inter, svelati i colori della seconda maglia 2024/25: torna il bianco totale, con inserti azzurri e blu FOTO

23 minuti fa



L'Inter 2024/25 tornerà ad indossare una maglia completamente bianca per la proprisa seconda divisa. Cambierà come noto lo sponsor tecnico che sarà il brand Betsson, ma non ci saranno più bande verticali, oblique, serpenti o griglie e tornerà il total white che mancava dalla stagione 2017-18.



Oltre al Summer White che sarà il colore dominante, nella maglia saranno presenti secondo Footyheadlines inserti di due tonalità, iris whisper (azzurro) e midnight navy (blu spento) e il richiamo è proprio alla combinazione di colori dell'annata che con Luciano Spalletti in panchina riportò dopo tanto tempo l'Inter in Champions Legue grazie al celebre "l'ha presa Vecino" nell'ultimo Lazio-Inter di fine stagione.