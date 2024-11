Milan, Jovic al Torino per arrivare a Ricci: la strategia di Ibrahimovic

Redazione Calciomercato

Si chiama Fali Ramadani, è uno dei manager più ricchi e influenti del mondo del calcio. È lui che può dare una mano al Milan ad arrivare a Samuele Ricci. Come? Chiudendo l’affare Luka Jovic, suo assistito, al Torino a gennaio. Non facile perché l’attaccante serbo non è così convinto di lasciare il club rossonero a gennaio e vorrebbe giocare, nel caso, in Europa. Ma i granata, alla ricerca di un attaccante sul mercato per sostituire Duvan Zapata, ci provano.Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha già avviato i primi contatti con Ramadani per capire la fattibilità del colpo Jovic. L’attuale. Allo stato attuale Luka è uno dei candidati principali a vestire il granata già a gennaio.

- Il Milan guarda interessato alle possibili evoluzioni tra il Torino e Jovic.morale su Ricci, vero grande obiettivo del Diavolo per la prossima stagione.