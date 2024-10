Inter-Torino, osservatori del Manchester City per Barella e Ricci: Guardiola ha un piano preciso

Serve correre ai ripari e in fretta.: Rodri, infatti, è notizia delle ultime settimane, si è gravemente infortunato, riportando la rottura del legamento crociato durante la sfida contro l'Arsenal. Un infortunio che lo costringerà ai box per diversi mesi, saltando il resto dell’annata con i Citizens e con la Nazionale iberica. Nel mentre,– prelevato dal Wolverhampton –, che in carriera ha già disputato 26 partite in quella posizione. Tuttavia, in vista del mercato di gennaio,per correre ai ripari e avere a disposizione una nuova pedina nel proprio scacchiere.

Il centrocampista nerazzurro (che ha un contratto blindato sino al 2029), pilastro della formazione meneghina di Simone Inzaghi, è nel mirino dell’allenatore spagnolo sin dalla finale di Champions League di Istanbul, disputata e persa dal club di Viale della Liberazione proprio contro i Citizens.. Anche per questo motivo (oltre che alcuni dubbi riguardanti l’eventuale incastro tattico nel sistema di Guardiola),, regista dei granata allenati da Vanoli. L'ex Empoli - il secondo centrocampista del pianeta "sotto pressione", per percentuale di palloni difesi con successo, secondo quanto riportati dai dati CIES - è l'idea del momento in casa City, in caso di via libera per un colpo in mediana a gennaio e reale alternativa a Barella, oltre a Ederson dell’Atalanta e a Zubimendi (sul quale pesa una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro, oltre che la concorrenza da parte di Liverpool e Arsenal) della Real Sociedad.

, out per tutto il resto della stagione. È una tegola importante per Guardiola, dato che il centrocampista spagnolo è il punto di equilibrio dell’intero ecosistema del Manchester City: senza Rodri, Guardiola perde sostanza, equilibrio e dinamismo, oltre che risultati positivi – con il mediano iberico out, la percentuale di vittorie del City scende al 62%, con soli 1.9 punti portati a casa e una media di insuccessi che sale a una partita su 3 (33%) -. Per tutti questi motivi, come riporta The Guardian,(la cui presenza è, tuttavia, pregiudicata, salvo recuperi dell'ultima ora, dall'infortunio muscolare patito nel derby)

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui