Ripartire immediatamente per mettersi alle spalle la pessima figura casalinga rimediata contro l’Empoli. L’Inter proverà a cancellare le magagne sul campo della Cremonese, ma dovrà farlo non priva di insidie, vista l’assenza di uomini molto importanti. Simone Inzaghi non potrà contare né sugli squalificati Barella e Skriniar, né sull’infortunato Brozovic. Lukaku invece è aggregato al gruppo, ma lo stato di forma del belga è tutt’altro che invidiabile e per questo motivo partirà ancora dalla panchina.



Formazione, quindi, quasi del tutto dettata dalle defezioni per il tecnico nerazzurro, che però conserva un paio di dubbi. Come quello tra Darmian e D’Ambrosio come terzo di sinistra al posto di Skriniar, col l’ex United favorito per una maglia da titolare. Ballottaggio anche in mediana, dove Gagliardini e Asllani si contendono il posto, con l’italiano in vantaggio. A destra, come annunciato già qualche giorno fa da Inzaghi, dovrebbe rientrare Dumfries, che pare aver smaltito i suoi fastidi. Mentre a sinistra Gosens potrebbe far rifiatare Dimarco.



La probabile (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro.