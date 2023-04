Tre sconfitte consecutive, quattro ko nelle ultime cinque partite di campionato, esempre più sotto accusa.. Lnon arriva con il migliore degli umori all'Allianz Stadium, di fronte c'è laper la semifinale d'andata (calcio d'inizio ore 21) della competizione e per un rematch dello scontro del 19 marzo scorso a San Siro (27ª giornata di Serie A) vinto per 1-0 dalla squadra di Allegri. I nerazzurri sono chiamati a una reazione e Inzaghi studia le mosse, tenendo in considerazione i tanti impegni ravvicinati in programma ad aprile, con l'avvicinarsi anche dei quarti di Champions League con il Benfica: per questo, con un'Inter profondamente diversa rispetto a quella delle ultime uscite.- A partire dalla porta, dove Onana lascerà spazio al capitano, ma già davanti allo sloveno iniziano i dubbi per Inzaghi: possibile la cerniera, con Darmian e Bastoni che potrebbero riposare in vista della prossima trasferta di Salerno. A centrocampo,è pronto a prendersi la cabina di regia ed è in vantaggio su Brozovic. Accanto a lui certo, mentrepotrebbe far rifiatare Mkhitaryan. Bellanova si candida per una maglia da titolare, ma il tecnico è più orientato a sfruttarlo per una staffetta con, mentredovrebbe occupare la corsia destra. Davanti, invece, i piani sono ben delineati: la coppia Correa-Lukaku torna ad accomodarsi in panchina, dal 1' ci saranno: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro.