Inter, ufficiale: Guarino lascia le nerazzurre. I dettagli

25 minuti fa



Come si legge nel comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino. Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale".



Guarino, torinese classe 1971, come calciatrice ha vinto 5 Scudetti con le maglie di Reggiana (1992-1993), Torres(1999-2000, 2000-2001), Lazio(2001-2002) e Foroni Verona (2002-2003). Da allenatrice invece 4 Scudetti sulla panchina della Juventus (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). Guarino allenava l'Inter femminile dal 2021.